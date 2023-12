O novo round do embate entre Pacheco e o STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de o Senado aprovar a PEC que limita decisões de ministros do STF, a Corte começou a julgar nesta sexta-feira um pedido de embargos de declaração apresentado por Rodrigo Pacheco contra uma decisão do tribunal sobre o pagamento do piso salarial da enfermagem.

O presidente do Senado quer restabelecer o pagamento mínimo sem vínculo com a carga horária, como decidiu o Congresso. O julgamento, em plenário virtual, acaba no próximo dia 18.