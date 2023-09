O novo patrocinador do Botafogo

A rede de academias Lifefit é a nova patrocinadora oficial do Botafogo. Além de estampar a marca nos meiões dos jogadores do time que lidera o Brasileirão, a empresa será a responsável por criar um núcleo de saúde no CT Lonier, em Camorim, e de modernizar a academia do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro.

Para Amin Ibrahim, fundador e administrador da Lifefit, a parceria é um momento marcante para a rede. “Estamos honrados em apoiar o Botafogo em sua busca pela excelência e ansiosos para contribuir para o sucesso de seus atletas e da comunidade que eles representam”, diz Ibrahim.

São, pelo menos, 8 milhões de reais envolvidos no projeto, que tem o objetivo de melhorar a preparação dos jogadores.

“Queremos ter ao nosso lado marcas renomadas e engajadas com nossos objetivos. A Lifefit nos entrega qualidade, modernização e o envolvimento necessário para darmos um salto de qualidade na preparação e performance das áreas esportivas, com academias de alto nível no CT e no estádio”, diz o diretor Comercial do Botafogo, Rafael Ganem.

