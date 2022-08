O novo nome de urna de Eymael, candidato ao Planalto pela sexta vez

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Candidato ao Palácio do Planalto pela sexta eleição consecutivo, José Maria Eymael resolveu inovar em 2022. O presidenciável do Democracia Cristã registrou sua candidatura neste fim de semana com um novo nome de urna: Constituinte Eymael.

Nos últimos quatro pleitos, o dono do jingle “ey-ey-ey-mael, um democrata cristão” era apenas “Eymael” para os eleitores. Aos 82 anos, ele acrescentou a referência ao período em que foi deputado federal constituinte, eleito em 1986.

Eymael, aliás, declarou um total de 1.584.939,91 reais em bens. Em 2018, o patrimônio declarado do presidenciável foi de 6.135.114,71 reais.