O ‘jantar de confraternização’ do PL que pode ter a presença de Bolsonaro

Está marcado para começar às 20h desta terça-feira um “jantar de confraternização” em Brasília entre os atuais deputados e senadores e os parlamentares eleitos do PL, convidados pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.

O evento vai acontecer em um restaurante localizado em um clube da capital federal e pode contar com a presença de Jair Bolsonaro, que passou a maior parte da últimas três semanas recluso no Palácio da Alvorada. Até o momento, no entanto, o compromisso não consta na agenda do presidente.

Pela manhã, Valdemar foi à residência oficial e conversou (fora da agenda oficial) com o futuro presidente de honra do partido, derrotado nas urnas por Lula no último dia 30. À CNN Brasil, o cacique do PL externou uma cobrança ao presidente.

“O Bolsonaro precisa falar com o povo dele. Todo pessoal que votou nele quer manifestação, ele precisa falar para manter todos unidos”, declarou. Segundo a reportagem da emissora, o presidente respondeu que “ainda não tem o que falar”.

Um dos participantes do jantar será o senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), ex-ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, que é cotado para ser candidato ao comando do Senado contra o atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O objetivo do convescote desta noite é fazer com que os parlamentares eleitos (foram 99 para a Câmara e oito para o Senado) se entrosem com os atuais congressistas do partido.

