O incômodo de senadores governistas com a inércia do Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Senadores governistas estão incomodados com a inércia do Palácio do Planalto em relação à eleição que vai definir a sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro articulou pessoalmente o apoio do PL a Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Apesar de entender o argumento de que o presidente Lula evita interferir nas disputas pelo comando das Casas do Congresso para não “criar inimigos”, esse grupo de senadores avalia que o distanciamento atual deixa o caminho aberto para a oposição defender pautas como a anistia aos presos no 8 de janeiro.