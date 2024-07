O giro do ministro do Turismo por Paris para os Jogos Olímpicos

Celso Sabino vai embarcar neste sábado para passar uma semana em Paris, onde pretender “estreitar as relações” com a França no campo do turismo.

Na Cidade Luz, o ministro do governo Lula verá a abertura dos Jogos Olímpicos, na próxima sexta-feira, e retornará ao Brasil dois dias depois. A primeira-dama, Janja da Silva, e o ministro do Esporte, André Fufuca, também assistirão à cerimônia.

No país europeu, o mais visitado do mundo em 2023, com mais de 100 turistas internacionais, Sabino tem diversas agendas previstas, entre elas um encontro com a representante do Brasil na Unesco, a embaixadora Paula Alves de Souza.