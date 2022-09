O Gerdau que doou R$ 100 mil à campanha de Bolsonaro

Sobrinho de Jorge Gerdau, o ex-presidente do conselho de administração do grupo Gerdau, o empresário e economista Arthur Chagas Gerdau Johannpeter doou 100.000 reais para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ele também despejou o mesmo valor na conta eleitoral do vice-presidente Hamilton Mourão, que disputa o Senado pelo Rio Grande do Sul.

Cofundador e diretor de compliance da gestora de recursos Seival Investimentos, o empresário doou mais 110.000 reais para dois candidatos do Novo a deputado federal no Rio Grande do Sul (60.000 para o deputado estadual Fábio Ostermann e 50.000 para o deputado federal Marcel Van Hattem).

Arthur é filho de um irmão de Jorge, o também empresário Frederico Carlos Gerdau, que doou 805.000 reais nestas eleições — sendo 300.000 para o diretório gaúcho do PL e 200.000 para o Republicanos do estado. Ele também deu 100.000 reais para Van Hattem e transferiu outros 205.000 reais para três candidatos a deputado estadual no Rio Grande do Sul.

Já o ex-chefe do grupo mandou 120.000 para a direção do Novo no RS, 100.000 para a campanha a deputado federal de Alexis Fonteyne (Novo-SP) e 10.000 para Carlos Búrigo (MDB), candidato a deputado estadual na Assembleia Legislativa gaúcha.

