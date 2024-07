O futuro da CPTM com o avanço das concessões de trens em SP

Giro VEJA - sexta, 19 de julho

O apagão cibernético e a declaração de Lula sobre eleições na Venezuela

A Microsoft disse que a causa do apagão cibernético global que atingiu os sistemas da companhia, nesta sexta-feira, 19, foi resolvida. Segundo a empresa, falhas podem persistir por reflexo residual dos problemas de segurança que afetam alguns aplicativos da Microsoft. O impacto do apagão no mundo e a resposta de Lula sobre a situação na Venezuela são assuntos do Giro VEJA.