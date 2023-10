O fim melancólico da CPMI do 8 de janeiro

O cancelamento do que seria o último depoimento da CPMI do 8 de Janeiro antes da apresentação do relatório final mostra que a investigação parlamentar sobre os atos golpistas se encaminha para um fim melancólico.

A comissão ouviria nesta quinta o subtenente Beroaldo José de Freitas Júnior, do Batalhão de Policiamento de Choque da PM do Distrito Federal, que participou da defesa do Congresso no dia dos ataques.

O requerimento para convocá-lo foi apresentado pelo deputado federal Delegado Ramagem (PL-RJ). Ele apontou que o policial chegou a ser promovido por ato de bravura por sua atuação no 8 de janeiro.

Antes, integrantes da CPMI diziam que o dia 5 de outubro seria reservado ao depoimento de Walter Braga Netto, um dos mais proeminentes ex-ministros de Jair Bolsonaro – principal alvo da relatora Eliziane Gama e da linha de frente da base do governo Lula.

A convocação do general do Exército foi aprovada há tempos, mas ele e outros militares – entre eles o almirante Almir Garnier Santos, que Mauro Cid disse ter topado um suposto chamado ao golpe de Bolsonaro – foram blindados pelo presidente da comissão, Arthur Maia.

Continua após a publicidade

A CPMI foi instalada há pouco mais de quatro meses, no dia 25 de maio, após pressão da oposição, que forçou a base do governo Lula a defender a investigação parlamentar.

Publicidade

Siga