O fim do temido ‘Máscara Negra’, o edifício-sede da PF em Brasília

A Polícia Federal inaugurou recentemente a sede da instituição em Brasilia, num novo edifício na Asa Norte, em Brasília Os órgãos centrais da corporação agora estão integrados em três torres do prédio Multibrasil Corporate, localizado no Setor Comercial Norte, zona central de Brasília. É o fim do temido e famoso prédio apelidado pelo universo político de Brasília de “Máscara Negra”, a antiga sede da instituição.

Prestes a completar 78 anos, a Polícia Federal recebe mais de 18.500 m² de área privativa em localização privilegiada, próxima a hotéis, shoppings e em região amplamente atendida por transporte público. O novo complexo dispõe de 810 vagas de garagem para os servidores do órgão, bicicletário e contará com uma academia com equipamentos de última geração.

O complexo tem ainda um espaçoso Centro de Convenções e um moderno auditório com capacidade para 254 pessoas, sistema de som e iluminação. Só com o aluguel do novo prédio, a PF gastará 17 milhões de reais por ano.