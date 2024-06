O encontro de Mercadante com a ministra de Transição Energética da Espanha

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, se reuniu nesta segunda-feira com a ministra da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico da Espanha, Teresa Ribera. Ela aceitou o convite para visitar o Brasil em setembro, quando participará de uma agenda do G20 e irá tratar sobre a COP 30, que deve ocorrer em Belém.

“A ministra é uma importante liderança europeia na agenda verde e de transição ecológica e contribuirá muito nas discussões que serão feitas no Brasil”, disse Mercadante.

Apesar da colaboração, um fato curioso estragou o café de Mercadante. A ministra colocou leite e gelo na xícara do presidente do BNDES. Para ele, a “heresia” é o mesmo do que confundir o reverenciado jamón Pata Negra a uma mortadela.