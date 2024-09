O elogio de Lula a Temer na reunião com líderes da Câmara

Como ocorre em toda reunião de Lula com líderes do Congresso, a conversa da semana passada foi marcada por vazamentos de várias pérolas do petista no papo com os congressistas.

O Radar registrou diferentes momentos do encontro, mas deixou para a edição de VEJA que começou a circular na sexta um momento em especial.

Lula, sempre crítico quando fala de Michel Temer — para agradar ao petismo, é verdade –, surpreendeu deputados reunidos com ele no Palácio do Planalto quando definiu Michel Temer como “o melhor presidente que a Câmara já teve”.

Temer, claro, gostou.

O emedebista comandou a Casa por dois mandatos consecutivos, de 1997 a 2021.