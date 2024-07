O efeito das investigações da PF na segurança de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com tantos ex-auxiliares investigados, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem circulado pelo país com menos seguranças do que gostaria.

Outro dia, numa agenda no interior do Pará, a comitiva de Bolsonaro foi surpreendida por uma manifestação que fechou a rodovia para impedir a passagem dele. O clima foi tenso, diante da falta de seguranças.