O drama de conselheiros tutelares no Rio Grande do Sul

Um levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontou que pelo menos 74 conselheiros tutelares do Rio Grande do Sul “perderam tudo” em decorrência das enchentes que atingem o estado há mais de duas semanas. Representantes da pasta estiveram em Porto Alegre na terça-feira e ouviram demandas de integrantes do órgão que foram atingidos pela catástrofe.

Segundo o MDHC, a equipe reforçou o apoio aos profissionais, inclusive em relação a uma nova equipagem nos locais, para possibilitar condições dignas de trabalho.

Representantes do ministério também foram a um alojamento aberto pela sociedade civil, que está atendendo cerca de 130 pessoas, sendo metade dos abrigados pessoas em situação de rua.

Na capital gaúcha, conselheiros tutelares passarão a realizar atendimento centralizado por meio do número (51) 99158-1348. O atendimento presencial ocorre na sala da triagem Grêmio Geraldo Santanna, localizada na Rua Luiz de Camões, 337, no bairro de Santo Antônio.