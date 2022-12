O divertimento de Augusto Heleno no Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mesmo com os preparativos da posse de Lula a todo vapor, Augusto Heleno tem reservado suas tardes de expediente no GSI para ver jogos da copa no palácio.

Na quinta da semana passada, por exemplo, enquanto a transição quebrava a cabeça com detalhes de segurança da cerimônia, o general passou boa parte da tarde numa das novas salas do quarto andar do palácio vendo a Alemanha ser eliminada da Copa.

A transição de Lula, não é segredo, tem reclamado bastante da falta de cooperação do Planalto nesta etapa do processo de montagem da cerimônia do dia 1º de janeiro.