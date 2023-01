O dilema de Valdemar Costa Neto: abandonar ou não Bolsonaro

Uma das raposas políticas mais longevas de Brasília, Valdemar Costa Neto mergulhou desde domingo em longos pensamentos, segundo seus aliados, sobre o que fazer com Jair Bolsonaro.

Os atos terroristas que destruíram as sedes dos poderes da República no domingo lançaram Bolsonaro e o bolsonarismo num cenário de incerteza. Se as investigações revelarem provas da participação do ex-presidente nos eventos, ainda que como incentivador, a carreira política de Bolsonaro estará por um fio.

Além disso, para um partido político, estar ao lado de um movimento golpista que destruiu símbolos da República e da democracia não é bom negócio. Um aliado de Valdemar diz que é esse o dilema do cacique.

Bolsonaro tem algum peso político se continuar em condições de participar do jogo eleitoral. Se cair em desgraça como o líder de radicais que pilharam a República, a história muda.

O cacique do PL já sofre pressões de aliados para expulsar filiados que atuaram de alguma forma nos atos de terrorismo do fim de semana.