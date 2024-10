O curioso caso da candidata que “perdeu” votos no 2º turno em uma capital

Candidata mais votada à Prefeitura de Porto Velho no primeiro turno, a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil) foi derrotada neste domingo pelo também ex-deputado Léo Moraes (Podemos). A virada — uma das cinco ocorridas em capitais — teve um gosto especialmente amargo para Mariana, que “perdeu” votos neste segundo turno.

Correligionária do atual prefeito, Hildon Chaves, e do governador de Rondônia, Marcos Rocha, ambos do seu partido, ela também contava com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle, que esteve na cidade para participar de um ato da sua campanha uma semana antes do pleito.

Com a máquina do seu lado, Mariana recebeu 111.329 votos no primeiro turno (44,53% dos válidos). Quase o dobro de Léo, que obteve 64.125 votos (25,65%) no último dia 6.

Apuradas as urnas neste domingo, a candidata bolsonarista obteve 105.406 votos (43,82%) — 5.923 a menos que na primeira etapa das eleições. O seu adversário, por sua vez, foi eleito com 135.118 votos (56,18%), um salto de 110%.

Os votos nos cinco candidatos que ficaram pelo caminho no primeiro turno receberam somaram 74.559, pouco mais que a diferença entre as votações de Léo entre os dois turnos.

A abstenção também foi maior neste domingo, quando 251.286 eleitores foram às urnas. Dentre eles, 7.143 anularam o voto e 3.619 votaram em branco. No último dia 6, foram registrados 268.585 votos — dentre eles, 11.201 nulos e 7.371 em branco.

Segundo a imprensa local, Mariana comentou o resultado e disse estar com o “coração em paz e muito tranquilo”. “Fizemos uma campanha linda, pautada, na verdade, na sinceridade, na honestidade com a população de Porto Velho. Não foi uma campanha fácil desde o primeiro turno por estar liderando as pesquisas. Fui vítima de muitas fake news, de muitas inverdades e que infelizmente nem todas foram combatidas a tempo”, justificou.

Enquanto a candidata reuniu 12 partidos na sua coligação, tendo Pastor Valcenir, do PL, como vice, o candidato do Podemos concorreu com chapa pura, com Magna dos Anjos Queiroz.