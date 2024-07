O consenso no plano de governo de Ricardo Nunes sobre educação

Nos últimos dias a equipe de pré-campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, conversou com especialistas com objetivo de elaborar propostas educacionais para a disputa pela reeleição. A escola de tempo integral foi um consenso nos diálogos.

O secretário municipal de Educação, Fernando Padula, e a secretária-executiva, Malde Vilas Boas, se reuniram, na quarta-feira, com um grupo de dirigentes e especialistas no setor. À noite, o prefeito foi a uma sabatina no Centro do Professorado Paulista.

Coordenador do plano de governo de Nunes, o ex-governador Rodrigo Garcia recebeu na semana passada representantes da Frente pela Educação Paulistana e recebeu um documento com recomendações para o ensino na capital.