O candidato de Flávio Bolsonaro ao posto de conselheiro do TCE do Rio

Flávio Bolsonaro quer emplacar o advogado Victor Granado Alves na próxima vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ). O senador afirmou ao Radar que vai apresentar o nome ao governador Cláudio Castro (PL) e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil).

Granado foi assessor de Flávio Bolsonaro durante seu período como deputado estadual. Hoje, além de exercer a advocacia privada, é assessor parlamentar com cargo comissionado na Alerj, com salário líquido de 6.521,22 reais.

Em 2020, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) trancou uma investigação do MPF sobre Granado relacionado ao suposto vazamento de informações da Operação Furna da Onça por um delegado da PF.

O advogado havia sido convocado a depor porque, segundo o MPF, teria participado de um encontro com o autor do vazamento e também de uma reunião na casa de Paulo Marinho, em dezembro de 2018.

O empresário declarou publicamente que Flávio Bolsonaro teria contado naquela ocasião que soubera antecipadamente da operação. O senador sempre refutou o relato.

O TCE fluminense é composto por sete conselheiros. Três são submetidos pelo governador do Rio à Alerj, sendo um de livre escolha e dois alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público Especial, indicados em lista tríplice pelo próprio tribunal de contas. Os outros quatro conselheiros são escolhidos pela Assembleia Legislativa.