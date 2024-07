O caloroso abraço do líder bolsonarista da oposição em um ministro Lula

Ao som do show da banda Timbalada, o ministro Alexandre Padilha, articulador político de Lula, e o deputado Filipe Barros (PL-PR), líder da oposição na Câmara e fiel escudeiro de Jair Bolsonaro, deram um caloroso abraço e conversaram às gargalhadas durante a festa de aniversário de Elmar Nascimento, na última quarta-feira. Uma cena de causar calafrios no ex-presidente.

Os dois, vale lembrar, foram colegas na Câmara de 2019 a 2022. Dias antes, no domingo, Barros estava em Balneário Camboriú (SC) posando para fotos entre Bolsonaro e o presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei.

Na comemoração, aliás, não houve espaço para a polarização que domina a política brasileira.

Logo depois de posar para fotos com petistas como Maria do Rosário, o aniversariante foi abraçado por Valdemar Costa Neto e pelo ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que fez questão de ter um particular com o presidente do PL.