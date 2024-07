O café da manhã de Lula e Janja com uma vereadora “malocrente” do PSDB

Em uma quarta-feira de agenda cheia em Brasília, depois de um giro por cinco estados, o presidente Lula começou o dia recebendo uma vereadora de Goiânia, do PSDB, para um café da manhã no Palácio do Planalto, acompanhado da primeira-dama, Janja.

Trata-se de Aava Santiago, que se identifica como “malocrente” (neologismo que une “maloqueira” e “crente”) e ganhou destaque ao discursar durante um encontro do então candidato à Presidência com lideranças evangélicas na campanha de 2022. Ela foi ao Planalto vestida com uma camisa preta estampada com a alcunha e sua definição: “Fé em Deus que Ele é justo & vai na frente abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos”.

Pelo X (antigo Twitter), Aava classificou o encontro desta quarta como histórico e disse que falaria com Lula e Janja “sobre os brasis de fé que podem fortalecer a democracia e com quem se pode estabelecer uma potente força-tarefa na redução das desigualdades”.

Integrante da Assembleia de Deus, com interlocução com o público jovem e bastante ativa nas redes sociais, ela participou do lançamento da “Carta Compromisso com os Evangélicos” de Lula, entre o primeiro e segundo turno da última eleição.

Após o encontro com a parlamentar tucana, que diz ser “ativista por mulheres, direitos humanos e escola pública”, Lula escreveu no X que teve uma boa conversa com a vereadora “sobre o Brasil, os desafios das famílias das periferias e a importância da assistência social e das políticas públicas para as mães e os jovens do nosso país”.

Socióloga, assim como a convidada, Janja publicou um vídeo ao lado de Aava e escreveu: “Bora seguir defendendo a democracia e caminhando lado a lado pelos direitos das nossas mulheres e meninas, sempre com fé no Brasil e no nosso povo!”. Na gravação, a primeira-dama contou que conheceu a vereadora durante a transição para o governo Lula, quando ela participou do grupo temático de mulheres.

“Gente, malocrente venceu. Eu costumo dizer que é um privilégio gigantesco ter uma socióloga como a pessoa responsável por sensibilizar as pautas do Planalto. E isso engrandece muito o Brasil, o nosso projeto de nação, especialmente as mulheres e meninas brasileiras que aqui encontram confluídas as suas principais demandas, urgências e, sobretudo, a possibilidade de realizar seus sonhos. Porque a gente olha pra você, Janja, e enxerga em você a certeza de que nenhum lugar é impossível pra nós!”, declarou Aava.

“Duas sociólogas juntas, ó. A gente faz a revolução”, complementou Janja.

E esse encontro de sociólogas? 😍 Foi um prazer começar o dia recebendo a vereadora de Goiânia, @aavasantiago. Bora seguir defendendo a democracia e caminhando lado a lado pelos direitos das nossas mulheres e meninas, sempre com fé no Brasil e no nosso povo! pic.twitter.com/CDd8On7UVT — Janja Lula Silva (@JanjaLula) July 3, 2024