O aumento da busca de empresas por certificados antilavagem de dinheiro

Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostram que, entre 2014 e 2023, houve um aumento de 420% no número de Relatórios de Inteligência Financeira produzidos pelo órgão que apontam indícios de crimes financeiros. Em 2014, foram 3.178 relatórios, enquanto, no ano passado, o número foi de 16.411.

Essa alta está fazendo com que muitas empresas busquem por certificações que comprovem sua capacidade de lidar com crimes financeiros. Bancos, corretoras e correspondentes cambiais têm recorrido a instituições especializadas em auditorias de prevenção a estes delitos.

De acordo com dados da Abracam, instituição que representa organizações autorizadas pelo Banco Central a realizar operações de câmbio, 154 correspondentes cambiais recorreram a certificações em 2021. Até o começo de novembro de 2024, já eram 222, número que representa uma alta de 45%. Além disso, a entidade já entregou, desde aquele ano, 1.135 certificações.

Feitas em parceria com a Ernst Young, as certificações da Abracam atestam se as normas do BC sobre ações de prevenção à lavagem de dinheiro estão em funcionamento nas instituições financeiras auditadas.

“Em termos operacionais, a auditoria dá mais tranquilidade à instituição financeira de que está adotando as práticas mais modernas no combate a crimes financeiros”, disse a presidente executiva da Abracam, Kelly Gallego Massaro.

O crescimento do setor atrai também a atenção de novas entidades de certificação da Abracam. No mês passado, o The Wolfsberg Group, associação dos 12 maiores bancos do mundo, anunciou uma parceria com a entidade para a introdução da checagem das informações que lhes são fornecidas pelas instituições financeiras brasileiras, no processo de correspondência bancária internacional.