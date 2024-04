O apagão financeiro nas Forças Armadas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os cortes de recursos promovidos pela gestão de Lula ameaçam produzir sérios estragos em projetos importantes das Forças Armadas, como a produção de submarinos, o desenvolvimento dos caças Gripen e a construção de fragatas da Marinha.

Sem dinheiro, as Forças Armadas avaliam demissões no setor de Defesa. Antes que o estrago seja feito, o presidente da República foi alertado pelo ministro José Múcio e prometeu agir para verificar com Fernando Haddad a situação. Em outras palavras, vão tentar encontrar alguma verba para não deixar militares a pão e água.