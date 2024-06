O ambiente no Congresso para que Pacheco devolva a MP do PIS/Cofins

Na conversa de quase uma hora que teve com Lula no Palácio do Planalto, Rodrigo Pacheco avisou que deverá tomar até esta terça-feira uma decisão sobre a medida provisória do PIS/Cofins, iniciativa que deixou o presidente do Senado, boa parte do Congresso e do setor produtivo insatisfeitos.

Até a noite desta segunda, interlocutores de Pacheco ouvidos pelo Radar apostavam que a tendência é que o chefe do Parlamento devolva a MP editada sem alarde na semana passada por Lula. O ambiente no Legislativo é propício à decisão, que seria a primeira no terceiro mandato de Lula. Desde que tomou posse, o presidente editou 77 medidas provisórias.

Na manhã desta terça, aliás, Lula receberá no Planalto o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, que também tem reuniões marcadas com Pacheco e o chefe da Câmara, Arthur Lira. Ele é um dos principais defensores da devolução da medida provisória.