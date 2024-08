Nunes prega “serenidade” sobre Datafolha que mostra avanço de Marçal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A campanha de Ricardo Nunes, do MDB, avaliou “com serenidade” o resultado da nova pesquisa do Instituto Datafolha divulgado na tarde desta quinta. De acordo com o levantamento, o candidato à reeleição oscilou de 23% para 19% das intenções de voto.

Enquanto isso, o candidato do PRTB, Pablo Marçal, atingiu a marca de 21% e agora está empatado tecnicamente com Nunes e Guilherme Boulos, do Psol, que oscilou de 22% para 23%.

De acordo com o candidato à reeleição, a “serenidade” se justifica pelos dados que foram levantados.

“No levantamento sobre o primeiro turno, há um empate técnico na primeira colocação, e, sobre o segundo turno, larga vantagem a favor de Nunes”.

A margem de erro da pesquisa, realizada nos dias 20 e 21 de agosto, é de três pontos percentuais. O levantamento foi contratado pela Folha e pela Rede Globo, e ouviu 1.204 eleitores na capital, estando registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-08344/2024.