Novo exame de Lula mostra quadro “estável”, diz Sírio-Libanês

O presidente Lula passou nesta terça-feira, 22, por uma reavaliação clínica, no Hospital Sírio-Libanês, do ferimento na nuca que sofreu em um acidente doméstico no Palácio da Alvorada.

“O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com a programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho”, diz o comunicado do hospital.

Lula vai continuar sob acompanhamento da equipe médica chefiada por Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Assinam o comunicado o diretor de governança clínica e a diretora clínica do Sírio-Libanês, respectivamente Rafael Gadia e Luiza Dib.