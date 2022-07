Nova pesquisa FSB é péssima para Ciro Gomes e Simone Tebet

A nova pesquisa do Instituto FSB, divulgada nesta segunda, não trouxe boas notícias para a chamada terceira via. Mesmo depois de ter obtido destaque no cenário nacional, com o lançamento de sua candidatura ao Planalto na semana passada, Ciro Gomes não cresceu nas intenções de voto. Antes de o PDT confirmar a candidatura, Gomes tinha 9%. No levantamento realizado entre os dias 22 e 24 de julho, o pedetista segue com esse mesmo patamar de votos.

Simone Tebet havia surgido na última rodada do instituto, em 11 de julho, com 4% das intenções de voto. Agora, voltou a cair para 2%, dentro da margem de erro de 2 pontos.

A nova rodada da pesquisa ouviu 2.000 eleitores pelo país e mostrou que Lula segue amplamente favorito a vencer a disputa ao Planalto. Mesmo usando toda a bilionária máquina do Planalto, Bolsonaro caiu um ponto na atual pesquisa enquanto Lula cresceu três pontos: o petista tem 44% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro.