Nova Orquestra leva turnê com pagode dos anos 90 a quatro cidades

A Nova Orquestra vai retomar em agosto a turnê com músicas de pagode dos anos 90, que serão apresentadas em quatro cidades, com entrada gratuita. O concerto une instrumentos como violinos e cavaquinhos.

Uma parceria com o Instituto Cultural Vale, o projeto passará pelo Rio de Janeiro (dia 11, no Parque dos Patins, na Lagoa); Salvador (dia 13, no Teatro Jorge Amado); São Luís (dia 15, no Teatro Arthur Azevedo) e Belém (dia 18, Teatro Estação Gasômetro), com duas sessões.

Com regência do maestro Eder Paolozzi, a formação contará com 14 músicos da Nova Orquestra e 22 jovens do Programa Vale Música.

Primeira orquestra 100% pop do Brasil, o conjunto já realizou turnês em homenagem a bandas e artistas como Rita Lee, Cazuza, Charlie Brown, Backstreet Boys, entre outros, e já se apresentou em eventos como o réveillon de Copacabana, Rock in Rio, The Town e Rock The Mountain.