Nova Engevix ganha contrato no governo Bolsonaro

Enrolada nos tempos da Operação Lava Jato e reestruturada em 2016, a Nova Engevix acaba de ganhar um contrato com o governo Bolsonaro.

Na semana passada, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, assinou a ordem de serviço para dar início à elaboração do projeto básico do Canal do Sertão Baiano, que será tocado por um consórcio formada pela Nova Engevix e a Techne Engenharia.

O contrato tem valor global de aproximadamente 12,6 milhões de reais e foi firmado com a Codevasf, após um Regime Diferenciado de Contratação Eletrônico, cujo resultado foi divulgado em janeiro.

O objetivo do MDR é que a obra beneficie 1,2 milhão de pessoas e cerca de 70 mil produtores rurais em 44 cidades do interior baiano com segurança hídrica.

Em 2020, a Nova Engevix ganhou sinal verde para voltar a participar de licitações da Petrobras. No ano anterior, a empresa assinou um acordo de leniência de 516 milhões de reais. Com um novo dono, a companhia passou pela implantação de rigorosos processos de integridade (compliance) em 2017.