Nova candidatura na OAB de São Paulo se posiciona como terceira via

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O advogado Renato Ribeiro de Almeida lançou a sua candidatura à presidência da OABSP, pela chapa “OAB Popular – Identidade, Representatividade e Respeito”. A composição tem como vice-presidente a advogada Adriana de Morais, especialista em Direito e Relações Raciais.

A OAB Popular conta com Rodrigo Boldrini como secretário-geral, Eloá Dias Alves como secretária-geral adjunta e Ana Rita dos Santos como tesoureira.

De acordo com Renato, o objetivo da chapa é trazer mais representatividade a advogados do interior do estado e da periferia de São Paulo, além de dar espaço a questões étnico-raciais na advocacia paulista.

“Depois de rodar mais de 600 municípios por todo o estado de São Paulo, conheci e ouvi muitos colegas de profissão. Alguns questionamentos frequentes são a falta de oportunidade na advocacia e, principalmente, uma saturação da nossa classe de advogados”, destacou o advogado.

Continua após a publicidade

Almeida é autor de livros jurídicos, professor universitário, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em Direito Político pela Universidade Mackenzie e Coordenador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep).

As eleições estão marcadas para 21 de novembro deste ano, e ocorrerão de forma on-line.