Nos EUA, Bolsonaro volta a afirmar que Brasil sofre ataques a ‘liberdades’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer, nesta sexta-feira, que o Brasil vem sofrendo uma escalada de ofensivas contra a liberdade de expressão, e defendeu que seu governo tem trabalhado pela democracia.

A declaração foi feita durante discurso na Cúpula das Américas, que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Vemos no Brasil e em parte do mundo um ataque claro às liberdades individuais por opinar de forma diferente. Deixo uma mensagem de compromisso do Brasil com a integração das Américas (…) Ao longo do meu mandato, o Brasil manteve-se presente nos fóruns hemisféricos e regionais, trabalhando pela democracia, liberdade e pela prosperidade econômica e social”, afirmou.

Na última quinta, em encontro com o presidente Joe Biden, Bolsonaro já havia feito um apelo por “eleições limpas, confiáveis e auditáveis”, reafirmando que só sairá do governo “de forma democrática”.

As afirmações de que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro são recorrentes nas falas de Bolsonaro, que ataca as urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral e põe em xeque as próprias eleições, levantando informações falsas de que há risco de fraude — informações essas já rechaçadas pela própria Corte.

Na terça, o presidente voltou a dizer que as Forças Armadas foram convidadas para participar de uma comissão de transparência eleitoral e que o tribunal teria ignorado sugestões para combater vulnerabilidades — algo que também já foi respondido pelo TSE, que afirmou que as sugestões apresentadas eram ou repetidas (em relação ao que já existe) ou inviáveis.

Ainda no discurso desta sexta, Bolsonaro reforçou o discurso de que vai defender “as liberdades” dos brasileiros a qualquer custo.

“Neste ano que o Brasil comemora 200 anos de independência, afirmamos que temos um governo que acredita em Deus, respeita os seus militares, é favorável à vida desde a concepção, defende a família e deve lealdade a seu povo (…) A liberdade é um bem maior do que a própria vida, pois um homem ou mulher sem a liberdade não têm vida”, disse.

Continua após a publicidade