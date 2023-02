No STF, Aras diz que MP atuou de forma ‘estrategicamente discreta’

Augusto Aras rebateu nesta quarta-feira críticas sobre a falta de ação da PGR contra golpistas nos últimos anos. Durante discurso na sessão de abertura do ano judiciário no STF, Aras afirmou que o MP atuou de forma “estrategicamente discreta” contra quem prega rupturas democráticas no país.

O procurador-geral informou que, até esta terça-feira, a PGR ofereceu denúncias contra 525 pessoas suspeitas de envolvimento na tentativa de golpe em Brasília no início do mês, bem como fez à Justiça 14 pedidos de prisão e 9 requerimentos de busca e apreensão. Aras afirmou que as pessoas que participaram das invasões às sedes dos três poderes no último dia 8 serão responsabilizadas.

“Não podemos esquecer, o Ministério Público e este Poder Judiciário, durante os anos anteriores, senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve de forma discreta, estrategicamente discreta, evitando que extremistas de todas as naturezas e ordens se manifestassem contra o regime democrático, não obstante muitas vezes nós ouçamos pela imprensa que nada foi feito pelo Ministério Público”, disse Aras.