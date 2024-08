No RS, Lula diz ficar incomodado com Eduardo Leite: “devia me agradecer”

Em Porto Alegre para entregar unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida para as primeiras famílias desalojadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul há pouco mais de 100 dias, o presidente Lula demonstrou incômodo com o descontentamento do governador Eduardo Leite e disse que ele deveria agradecê-lo por sua atenção dedicada ao estado.

“Eu duvido que Getúlio Vargas, que foi gaúcho, que presidiu esse país, que qualquer outro presidente da República tenha dedicado a atenção ao Rio Grande do Sul que nós temos dedicado nesse caso, porque o Rio Grande do Sul é um estado importante. Eu disse desde o começo, na primeira visita que eu fiz, o Rio Grande do Sul já deu muito para o Brasil e eu acho que o Brasil tem que contribuir muito com o Rio Grande do Sul. E é por isso que é um compromisso público”, declarou o petista há pouco, em entrevista à Rádio Gaúcha.

“Eu às vezes fico incomodado, porque o governador nunca está contente com as coisas. O governador devia me agradecer, ‘ô, Lula, obrigado pelo tratamento que você está dando ao Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul nunca foi tratado assim’. É só ver se o Bolsonaro tratou o estado do Rio Grande do Sul com respeito, é só ver se tem um metro quadrado que o Bolsonaro fez aqui”, comentou o presidente, referindo-se ao antecessor, Jair Bolsonaro.

Em entrevista a VEJA publicada na semana passada, o governador disse que, apesar de haver medidas tomadas pelo governo federal para ajudar o estado, elas “nem de longe correspondem ao que a propaganda oficial apresenta em termos de impacto”.

Na sequência, Lula reforçou que “ninguém será tratado diferente porque não votou no Lula, porque não gosta do PT, porque não gosta de mim”. “Eu não faço política para governador, eu faço política para o povo. Se os projetos são interessantes, eu estou aqui pra resolver”, afirmou.