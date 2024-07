No Rio, Lula vai formalizar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza

Proposta por Lula durante a Cúpula do G20 na Índia, em novembro do ano passado, a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza será formalizada a partir das 11h desta quarta-feira, durante reunião ministerial do grupo no Rio de Janeiro, com participação do presidente brasileiro. Na ocasião, será apresentada a estrutura institucional da aliança, que poderá começar a receber a adesão de países e instituições interessadas.

Esta etapa é classificada pelo governo como o “pré-lançamento” da iniciativa, que será lançada em novembro, também no Rio, durante a reunião de chefes de Estado do G20 sob a presidência do Brasil. Depois desse ato, quem aderir não será considerado membro fundador da aliança — que está aberta a governos, organizações internacionais, instituições de conhecimento, fundos e bancos de desenvolvimento, e instituições filantrópicas.

“O presidente Lula convida para que todos participem, desde de todos os países da família das Nações Unidas, às organizações internacionais, aos fundos de financiamento, aos bancos multilaterais, à academia, às instituições de conhecimento, todos que dela quiserem participar”, afirma o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Os interessados em aderir à aliança deverão apresentar uma Declaração de Compromisso, que inclui compromissos gerais com os objetivos da iniciativa, além de itens adaptados aos interesses e condições de cada novo membro.

Continua após a publicidade

Os documentos para a fundação que serão endossados nesta quarta foram formulados por uma força-tarefa composta pelos ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, das Relações Exteriores e da Fazenda, que se reuniu diversas vezes para chegar a um consenso, entre mais de 50 delegações internacionais.

O lugar escolhido para sediar o pré-lançamento foi o Galpão da Cidadania, sede da ONG Ação da Cidadania, criada há 31 anos pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, para arrecadar alimentos para milhões de brasileiros que estavam abaixo da linha da pobreza. O espaço fica perto do Morro da Providência, perto do cais do Valongo.