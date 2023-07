NBA vende R$ 50 milhões em roupas e calçados no Brasil em 2023

Entre janeiro e abril deste ano, a NBA vendeu 47,7 milhões de reais em roupas e calçados no Brasil. Uniformes de basquete são o quarto produto mais vendido em moda esportiva no país. A análise dos dados é da Segmenta em parceria com a Circana.

A marca NBA registrou, no Brasil, crescimento acima da média da América Latina, com alta de 31% em 2023. Entre os países latinoamericanos, os calçados puxam as vendas, com aumento de 14% em unidades comercializadas na categoria.

