‘Não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre eleições’, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou há pouco nas redes sociais em defesa da “normalidade do processo eleitoral”, um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro renovar os ataques à confiabilidade das urnas e do TSE.

“As instituições e a sociedade podem ter convicção da normalidade do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis. Ainda assim, o TSE está empenhado em dar toda transparência ao processo desde agora, inclusive com a participação do Senado”, escreveu Pacheco.

“Não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil. O Congresso Nacional é o guardião da democracia!”, completou.