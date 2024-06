“Não há razão para a greve durar o que está durando”, diz Lula a reitores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 10, em reunião no Palácio do Planalto com reitores de universidades e institutos federais, que “não há muita razão para essa greve durar o que está durando”, em referência à paralisação a que parte dos professores e técnicos administrativos vêm aderindo desde abril.

“No Brasil, está cheio de dirigente sindical que é corajoso para decretar uma greve, mas não tem coragem de acabar com a greve. Queria que vocês levassem em conta que o montante de recurso que a (ministra da Gestão e Inovação) Esther (Dweck) colocou à disposição é não recusável”, afirmou Lula.

Os docentes em greve reivindicam recomposição salarial de 3,69% ainda neste ano, 9% em 2025 e 5,16% em 2026.

“Quem está perdendo não é o Lula. Quem está perdendo não é o reitor. Quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. Não é por 3%, por 2%, por 4% que a gente fica a vida inteira de greve. Vamos ver os outros benefícios. Vocês já têm noção do que foi oferecido?”, questionou o presidente.