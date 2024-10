Namorado de Lurian tem candidatura indeferida e reage com vídeo de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) indeferiu nesta segunda-feira o registro de candidatura de Danilo Sampaio Segundo, o namorado da filha do presidente Lula, Lurian, na disputa pela prefeitura de Barra dos Coqueiros. Ele reagiu à decisão publicando um vídeo com Lula em suas redes sociais nesta terça.

“Logo após a declaração do presidente Lula junto comigo, garantindo levar desenvolvimento e prosperidade para a Barra, a velha política entrou em ação”, começa dizendo o candidato, que se apresenta como Danilo de Lula. “Mas a nossa candidatura segue firme e forte, de mãos dadas com o povo”, acrescenta.

Assista:

O recurso pedindo o indeferimento da candidatura partiu do Ministério Público Eleitoral sergipano.

A Constituição estabelece, no artigo 14º, parágrafo sétimo, que são inelegíveis “o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República”, exceto se o candidato já for titular de mandato eletivo e estiver em busca da reeleição – o que não é o caso de Danilo Sampaio Segundo.