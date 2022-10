Na Band, Lula e Bolsonaro duelam na estratégia da desconstrução

O primeiro bloco do debate da Band refletiu o que tem sido a regra da disputa eleitoral entre Jair Bolsonaro e Lula neste segundo turno. Mais do que falar em propostas concretas para o futuro do país, os dois postulantes ao Planalto usaram boa parte do tempo para tentar ampliar a rejeição e desconstruir o adversário.

Lula foi mais provocativo, agredindo Bolsonaro com falas como “cara de pau”, “mentiroso”, “rei da estupidez” e por aí vai. Bolsonaro retribuiu chamando Lula de mentiroso e lembrando do passado petista de corrupção, mas foi menos bélico.

Bolsonaro perdeu votos valiosos entre os mais pobres ao dizer que, num ato do petista com milhares de pessoas numa comunidade do Rio, “só tinha traficante”. Lula perdeu pontos quando Bolsonaro lembrou da fala dele louvando a “Deus” pela criação da Covid-19.

A troca de acusações sobre mentiras e fake news mobilizou ambos os candidatos. Os dois também citaram dados improcedentes em diferentes momentos do debate.