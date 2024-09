Mulheres ganham 20,7% menos em empresas com mais de 100 funcionários

Divulgado nesta quarta-feira, o 2° Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios apontou que as mulheres recebem salário 20,7% menor que homens nas 50.692 empresas brasileiras que possuem 100 ou mais funcionários. No 1º relatório, divulgado em março deste ano, a diferença era de 19,4%.

A média salarial dos homens é de R$4.495,39, enquanto a das mulheres é de R$3.565,48. A disparidade é ainda maior entre mulheres negras, que ganham, em média, R$ 2.745,26, número que representa apenas 50,2% do salário de homens não negros, que chega a R$ 5.464,29. Enquanto isso, as mulheres não negras têm um rendimento médio de R$4.249,71.

De acordo com o relatório, 27,9% das empresas têm políticas de incentivo à contratação de mulheres negras, enquanto 42,7% possuem entre 0% e 10% de mulheres pretas ou pardas em seu quadro de funcionários.

O levantamento mais recente, que utiliza dados da RAIS de 2023, foi apresentado durante o evento de lançamento do Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens. No evento, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que 58% das mulheres são chefes de família, e que mesmo assim são as que mais sofrem com a fome e o desemprego

“Salário da mulher não é completo de salário dos homens. Elas não são as pessoas do mimimi, elas são as trabalhadoras. Por isso, precisamos enfrentar essas desigualdades”, destacou a ministra.