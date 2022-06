MPF foi contra prisão de Milton Ribeiro, mas juiz discordou: caso grave

O MPF foi contra a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro nessa operação da Polícia Federal que investiga corrupção no Ministério da Educação.

A procuradora do caso sustentou no parecer que bastaria, no caso do ministro, a “imposição de medidas cautelares diversas de prisão, como proibição de investigados comparecerem aos órgãos do MEC sob investigação, proibição de terem contato entre si e de se ausentarem do país”.

O juiz Renato Borelli, no entanto, considerou que, pela gravidade do caso, o ex-ministro deveria, sim, ser preso.