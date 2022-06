MPF aciona Justiça para que Caixa pague R$ 5 bilhões à Funcef

O MPF cobra da Caixa, na Justiça, o pagamento de 5 bilhões de reais à Fundação dos Economiários Federais pelos prejuízos causados na gestão dos recursos aplicados pelo fundo de pensão, sob direcionamento de diretorias do banco estatal.

Com pedido de liminar, o objetivo da ação é que o montante seja utilizado para abater as contribuições extraordinárias que vêm sendo cobradas pela Funcef aos seus beneficiários, sobretudo as parcelas com vencimento mais próximo. A peça é resultado das investigações da Operação Greenfield.

O documento enviado à 22ª Vara Federal cível esclarece que os valores agora requeridos são ligados a crimes já denunciados na esfera penal, mas que ainda não tiveram as perdas reparadas. Nesse contexto, o procurador Anselmo Henrique Lopes arrola nove casos de investimentos desastrosos – cenários de gestão temerária ou fraudulenta – os quais só foram realizados por meio de ação decisiva de diretores da patrocinadora do fundo de penão: a Caixa Econômica Federal. O banco era protagonista na gestão dos recursos do fundo.