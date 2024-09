MPF abre inquérito para investigar ação da Codevasf na Bahia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O MPF abriu um inquérito recentemente para investigar a distribuição de 100 tanques de água de 15.000 litros pela Codevasf, uma das estatais que mais registram problemas em contratos na gestão federal.

Frequentemente, CGU e outros órgãos de controle elaboram relatórios citando ações irregulares e suspeitas envolvendo políticas de distribuição de equipamentos pela estatal.

No caso em questão, o inquérito do MPF vai “apurar eventuais irregularidades” num contrato de 2022, firmado pela estatal com o município de Candeal (BA), avaliado em 610.617 reais.