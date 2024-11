MPF abre inquérito contra o Conselho Regional de Medicina de SP

O MPF acaba de abrir uma investigação contra o Conselho Regional de Medicina de SP para apurar o vazamento de dados de médicos que realizaram procedimentos legais de aborto no estado.

O caso envolve ainda a Prefeitura de São Paulo, diante da informação de que a Secretaria Municipal de Saúde copiou prontuários médicos e compartilhou com a entidade.

O inquérito, segundo o MPF, vai “apurar eventual irregularidade da atuação do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, autarquia federal, na instauração de sindicâncias, de ofício, contra médicos que realizaram serviço de interrupção da gravidez no Hospital Municipal Vila Nova Cachoeirinha nas hipóteses de pacientes com mais de 22 semanas de gestação, em suposta violação ao dever de sigilo dos prontuários médicos”.