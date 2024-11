MP de Sergipe denuncia quatro por tentativa de homicídio contra petista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério Público de Sergipe (MPSE) denunciou quatro bolsonaristas por tentativa de homicídio contra o militante petista Charles Belchior durante um ato de campanha na zona sul de Aracaju em 2 de outubro, quatro dias antes do primeiro turno das eleições municipais.

São alvo da denúncia Flávio de Oliveira Rodrigues, que tentou, mas não conseguiu se eleger vereador pelo PL com o nome de urna Flávio da Direita Sergipana; Tarcísio Bruno Carvalho Santos; Mateus Santos Lima Leite; e Herbert Richard Dantas Santos.

O promotor Francisco José de Oliveira Góis, da 4ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Aracaju, descreve como, naquela data, os denunciados tentavam, de dentro de um Fiat Siena, provocar participantes de ato da então candidata a prefeita da capital sergipana Candisse Carvalho (PT).

Depois de Belchior abordar o grupo, Herbert, que era o motorista, passou a acelerar o carro e arrastá-lo sobre o capô por 2 quilômetros, “não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em especial porque a vítima caiu do carro”, segundo Góis.

“Após quase 2 quilômetros, o veículo colide com outro carro e a vítima grita por socorro e pede que os denunciados parassem o veículo, visto que sua perna foi quebrada”, escreve o promotor. “Mesmo diante dos gritos de socorro da vítima, os denunciados prorrogaram a situação até as imediações da 4ª Delegacia Metropolitana, onde o vitimado finda caindo no chão, enquanto os denunciados empreenderam fuga.”

Na denúncia, Góis considera que os quatro bolsonaristas agiram por motivo “fútil”, uma vez que o crime “se origina de disputa eleitoral por preferências político-partidárias antagônicas, relevando a desproporcionalidade da causa e da ação”.

Em caso de condenação, a pena aos denunciados pode variar de 12 a 30 anos.