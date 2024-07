Mostra Sesc de Cinema recebe inscrições até o próximo dia 22

Os artistas do cinema independente têm até a próxima segunda, 22 de julho, para se inscrever na 7ª edição da Mostra Sesc de Cinema. Podem concorrer curtas, médias e longas-metragens ficcionais, documentais e animações, finalizados a partir de 1º de janeiro de 2022 e que não tenham sido exibidos em circuito comercial.

As obras selecionadas serão divulgadas em setembro. Além da oportunidade de exibição por todo o país, a mostra oferece prêmios em um valor total de até 280.000 reais em licenciamentos. As produções serão avaliadas por comissões estaduais formadas por profissionais do Sesc e especialistas convidados.

Serão selecionados 24 filmes, que vão integrar o Panorama Nacional, além de 10 produções voltadas à infância e juventude, que vão compor o Panorama Infanto-Juvenil. Essas produções serão exibidas no evento de premiação, realizado em Belém (PA), em novembro. Os demais filmes selecionados serão exibidos em seus respectivos estados, com exceção do Norte, que realizará o Panorama Regional, composto pelas obras selecionadas nos estados participantes da região.