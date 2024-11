Moraes pede conteúdo a plataformas para PGR analisar se denuncia Zambelli

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu prazo de cinco dias para Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, Gettr, Whatsapp e LinkedIn responderem se podem fornecer conteúdo “publicado ou protagonizado” pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) que a PGR avaliou como “antidemocrático”.

Além disso, Moraes mandou o Tik Tok informar, no mesmo prazo, os dados cadastrais e todas as publicações do perfil @Brazilwasstolenoficial.

A decisão do ministro atende a uma manifestação em que a Procuradoria-Geral da República disse que, para continuar a investigação sobre a propagação de conteúdo antidemocrático por Zambelli no âmbito do STF, seria necessário analisar postagens da deputada nas redes sociais e, também, identificar o detentor do perfil @Brazilwasstolenoficial no TikTok.