Moraes nega pedido de Bolsonaro para não depor na PF

O ministro Alexandre de Moraes negou, nesta terça, um pedido de Jair Bolsonaro para ser dispensado do depoimento marcado pela Polícia Federal para a próxima quinta-feira, em Brasília.

Como o Radar mostrou no início da semana, o ex-presidente argumentou que não teve acesso ao conjunto de provas da investigação sobre o plano de golpe de Estado e que, por causa disso, ficaria calado durante o procedimento da PF.

“Trata-se de manifestação de Jair Bolsonaro, em que a defesa requer seja dispensado do comparecimento pessoal do interrogatório agendado pela Polícia Federal. A defesa tem conhecimento da SV 14 do STF e da jurisprudência pacificada em relação à colaboração premiada, porém insiste nos mesmos argumentos já rejeitados em decisão anterior, onde ficou absolutamente claro que o investigado teve acesso integral a todas as diligências efetivadas e provas juntadas aos autos e que não há motivos para qualquer adiamento do depoimento marcado pela Polícia Federal”, diz Moraes na decisão.