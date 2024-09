Moraes multa o X em R$ 5 milhões, após rede furar bloqueio do STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu multar o X em 5 milhões de reais, por dia, caso a rede social volte a ficar disponível para usuários brasileiros — como ocorrido nesta quarta-feira — em afronta ao despacho que proibiu seu funcionamento no fim de agosto.

A decisão, segundo interlocutores do Supremo, vale para o X e para a Starlink, do bilionário Elon Musk. Os detalhes da ordem de Moraes, no entanto, não foram divulgados pelo gabinete do ministro.