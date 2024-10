Moraes manda BC desbloquear contas do X, que pagará multas

O X de Elon Musk acionou o STF, nesta terça, para dizer que vai pagar as multas estipuladas pelo ministro Alexandre de Moraes contra a rede social.

Segundo a manifestação, as três multas — de 18,3 milhões de reais, de 10 milhões de reais e de 300.000 reais — serão pagas a partir das contas bancárias da plataforma, assim que o Banco Central retirar o bloqueio imposto por Moraes.

Os recursos serão direcionado do exterior para as contas do X. Com isso, o ministro Moraes renovou a ordem para que o Banco Central realize o imediato desbloqueio das contas da rede social.

“Determino que o Banco Central do Brasil e a CVM procedam o imediato desbloqueio determinado e informem a razão do descumprimento da decisão de 11/9/2024”, decidiu Moraes.